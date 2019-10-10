Путин допустил возможность налоговых льгот спортивным организациям

Организации, работающие в сфере спорта, возможно, смогут получать налоговые льготы. Об этом заявил президент на Совете по развитию физкультуры и спорта в Нижнем Новгороде, комментируя выступление министра спорта Павла Колобкова.

Глава государства предложил проработать возможность предоставления налоговых льгот организациям, работающим в сфере спорта, и инвесторам, вкладывающим в развитие спортивной инфраструктуры.

"Точно совершенно нужно это обсуждать, но таким образом, чтобы мы не создали условия, при которых эти льготы будут получать люди и компании, которые к спорту и физической культуре не имеют никакого отношения и не хотят иметь, а хотят иметь льготы. Здесь нужно быть очень аккуратными и, безусловно, проработать это в правительстве", - сказал Владимир Путин.