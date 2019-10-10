Путин обещал новые старты молодым спортсменам

Во время рабочей поездки в Нижегородскую область президент Владимир Путин встретился с победителями XXX Всемирной летней универсиады, которая прошла в Неаполе.

"Сейчас с коллегами из международных федераций обсуждали, что и как можно сделать в России, по каким направлениям. Перспективы у нас хорошие. Планы уже сформированы. Есть еще заявки на различные мероприятия, большие и мощные старты. Будет у вас, где выступать и блеснуть своим мастерством", - сказал Владимир Путин.

Глава государства поздравил ребят с хорошим выступлением.