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10.10.2019 17:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обещал новые старты молодым спортсменам

Текст: Кира Латухина (Нижний Новгород)

Во время рабочей поездки в Нижегородскую область президент Владимир Путин встретился с победителями XXX Всемирной летней универсиады, которая прошла в Неаполе.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Сейчас с коллегами из международных федераций обсуждали, что и как можно сделать в России, по каким направлениям. Перспективы у нас хорошие. Планы уже сформированы. Есть еще заявки на различные мероприятия, большие и мощные старты. Будет у вас, где выступать и блеснуть своим мастерством", - сказал Владимир Путин.

Глава государства поздравил ребят с хорошим выступлением.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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