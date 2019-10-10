Путин обещал решить вопрос со специальностью "Тренер-преподаватель"

Президент заверил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову, что добьется исполнения своего поручения ввести в вузах направление "Тренер-преподаватель".

Ранее глава государства поручал до 1 августа включить в перечень направлений подготовки высшего образования направления "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта​​​. Преподаватель".

"Кадры решают все. А вот кадры в спорте у нас так до конца и не решились после ваших поручений", - обратила сегодня внимание на Совете по физкультуре и спорте в Нижнем Новгороде Винер-Усманова.

"Не решен вопрос с утверждением федерального государственного образовательного стандарта с присвоением квалификации "Тренер-преподаватель". Нет порядка в регламентирующих документах, которые регулируют педагогический стаж, доплаты тренерам, отпуска, так же, как педагогам", - посетовала глава федерации.

"Будем иметь в виду и при формировании списка поручений", - заверил ее президент. Но Винер-Усманова возразила: "Вы второй раз поручаете". "Будем добиваться, чтобы это было исполнено в конце концов", - резюмировал Владимир Путин.