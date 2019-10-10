Путин поддержал идею фонда поддержки футбольных клубов

Глава государства одобрил идею создания фонда поддержки спонсорами спортивных клубов. Такой "колхоз" лучше "соревнования кошельков", убежден он. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по физкультуре и спорту в Нижнем Новгороде. Речь шла о футболе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать такой фонд, средства которого бы расходовались с участием правительства, Российского футбольного союза и других спортивных федераций. "Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема - трудно себе представить", - оценил президент.

"Это значит все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой "колхоз" был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: "соревнование кошельков" происходит", - высказал свое мнение Владимир Путин.

Глава РФС, гендиректор компании "Газпром нефть" Александр Дюков заметил, что идею нужно проработать, и назвал подход справедливым. "Как вы сказали, здесь мы будем иметь своеобразный колхоз, и, соответственно, корпорации, частные компании просто будут переводить деньги в некий фонд и дальше, конечно, очень важный вопрос - создание такой системы управления, которая действительно обеспечила бы эффективное и качественное использование этих средств, которые будут дальше из этого фонда отправляться на поддержку различных клубов", - сказал Дюков.

"А будут они в этот фонд переводить?" - задумался президент. Глава РФС, он же глава "Газпром нефти" сразу сказал, что нужна будет серьезная работа. "То, что это более справедливо будет, это совершенно очевидно. Но насколько это просто реализуемо в наших реальных условиях?" - задался вопросом Путин.