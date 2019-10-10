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10.10.2019 17:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил продумать стимулы для любителей спорта

Текст: Кира Латухина (Нижний Новгород)
Работники, занимающиеся спортом, и их работодатели, возможно, будут вознаграждены за приверженность здоровому образу жизни. Президент Владимир Путин не исключил такого варианта, выступая на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. Также он поддержал предложения провести международные соревнования школьников.

"При всей важности сотрудничества в сфере спорта на международной арене приоритет для нас - развитие спорта в нашей стране", - заявил глава государства. К 2024 году число регулярно занимающихся спортом должно быть не менее 55 процентов, напомнил он. "Это хороший показатель, но не самый высокий даже среди наших соседей", - оценил российский лидер.

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"За этими планами стоят не столько количественные, сколько качественные показатели, и измеряются они самым главным - здоровьем, активным долголетием наших людей", - пояснил Владимир Путин и предложил сконцентрироваться на роли регионов, муниципальных образований. Там есть понимание, что востребовано людьми и какие решения надо принять, чтобы спорт и физкультура развивались еще более быстрыми темпами, считает он.

Главы регионов должны быть в постоянном контакте с руководителями, отвечающими за развитие спорта и физкультуры в муниципалитетах, заявил глава государства и отметил разрыв в сферах ответственности между муниципальным и региональным уровнем управления. Несогласования здесь должны быть устранены как можно быстрее, сказал он.

"Выполнение поставленных в нацпроектах задач требует от всех исполнителей плотного, четкого взаимодействия", - продолжил Путин. Спортивная тематика одинаково важна для успешной реализации программ и здравоохранения, и образования, и культуры, перечислил он, имеет значение как при решении задач укрепления обороноспособности, так и внешнеполитической деятельности. "Все очень тесно между собой связано", - добавил он.

Нужны новые возможности для спортивной самореализации людей, заявил глава государства, и обязательно нужно учесть мнение самих граждан. "Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту и, конечно, о мерах по стимулированию занимающихся спортом работников и, соответственно, их работодателей", - сказал президент.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все отрасли и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта", - также подчеркнул Путин. Это решает сразу две важные задачи: популяризация спорта и активного образа жизни и поиск и отбор перспективных ребят, которые захотят связать судьбу со спортом высших достижений. Президент поддержал предложение организовать крупные международные соревнования среди школьников и призвал с учетом успешного опыта проведенных в России мировых спортивных первенств определить перечень интересных потенциальных заявок. И одобрил идею подготовить межведомственную программу развития физкультуры и спорта в сельской местности.

Ранее правительству было поручено до октября 2020 года утвердить стратегию развития физкультуры и спорта на период до 2030 года. Сейчас Путин предложил весной, на ближайшем заседании Совета, подвести итоги стратегии и обсудить основные положения новой.

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