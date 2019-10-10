Путин прибыл в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Нижегородскую область. Глава государства проведет Совет по развитию физкультуры и спорта и выступит на международном форуме "Россия - спортивная держава".

Форум проходит на стадионе "Нижний Новгород", который был построен к чемпионату мира по футболу. Арена находится на стрелке - где Ока впадает в Волгу.

Также в программе главы государства - встречи с руководителями международных спортивных организаций и победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе. Еще Владимир Путин осмотрит выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы".