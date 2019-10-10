Путин призвал строить новые школы

Количество детей школьного возраста растет и потребуются новые школы, чтобы не нарастала учеба в несколько смен. Об этом президент России заявил на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в ходе своей рабочей поездки в регион.

"У нас ситуация в демографической сфере сложная, за счет объективных обстоятельств, связанных с потерями во время Второй мировой войны, начала и середины 90-х", - констатировал Владимир Путин. "Но имея в виду наши результаты по демографической повестке в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми. Нам нужно иметь достаточное количество мест в школах", - сказал он.

Иначе не просто не удастся ликвидировать третью или вторую смену, но они будут нарастать, предостерег глава государства и призвал всех руководителей регионов обратить на это внимание - не только ремонтировать школы, но и строить новые.

Губернатор заверил, что строительство предусмотрено как в рамках нацпроектов, так и регионального бюджета, и рассказал о концессионном соглашении по возведению образовательного комплекса на 4 тысячи мест в областной столице.