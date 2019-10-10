Путин рассказал, как ему в юности сломали нос в секции бокса

На выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" в Нижнем Новгороде президент рассказал, как получилось, что он перестал заниматься боксом - еще в юности.

На стенде Федерации бокса России главу государства пригласили на тренировку и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку. "Красавица", - восхитился Владимир Путин.

"Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс, - рассказал президент. - Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось. Время ушло, и потом перешел уже в другой вид спорта", - заметил он.