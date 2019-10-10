Путин заявил о сотрудничестве России с ВАДА

В России стали меньше пить крепкие спиртные напитки, больше заниматься спортом и дольше жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сославшись на данные Всемирной организации здравоохранения, выступая на международном форуме "Россия - спортивная держава". Также Владимир Путин заявил, что наша страна активно сотрудничает с ВАДА, и в первую очередь заинтересована в том, чтобы недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом, а атлеты выходили бы на арены на равных.

На форум в Нижнем Новгороде собрались лидеры мирового спортивного сообщества. Глава государства всех приветствовал и перечислил главные принципы спорта: "Доступность, равенство, честная и чистая борьба". Одной из ключевых задач многонациональной спортивной семьи он назвал продвижение "великих, объединяющих мир спортивных ценностей". И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, выстраивая конструктивный доброжелательный диалог.

С момента первого форума в этом году будет уже 10 лет, но его формат по-прежнему актуален, заявил Путин. "Спорт уже давно стал неотъемлемой частью жизни общества", - отметил он.

"Россия всегда готова к диалогу", - заверил глава государства. "Мы стремимся перенимать лучшие практики организации массовых спортивных мероприятий, эффективно использовать в спорте новые технологии", - пояснил он и заверил, что наша страна готова делиться опытом проведения соревнований самого разного уровня.

"Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов, и чьи атлеты сегодня, несмотря ни на что, берут новые высоты, остается одним из ведущих участников спортивного движения", - заявил президент. Россия в постоянном контакте с Международным олимпийским и паралимпийским комитетами, профильными структурами ЮНЕСКО и Совета Европы, активно сотрудничает с ВАДА. Требования, которые предъявляет ВАДА, выполняются в полном объеме, заметил он.

"Наша страна и спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом… Чтобы наши атлеты выходили на арену на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта", - подчеркнул глава государства.

Еще Путин с удовлетворением заявил, что недавно "Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед, что Россия резко сократила за последние годы - это очень хорошо - потребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом. Как результат - значительное увеличение продолжительности жизни". И напомнил цель - к 2024 году надо вовлечь более половины граждан в занятия спортом.

Видео: RT