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10.10.2019 15:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами

Текст: Кира Латухина (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде президент осмотрел выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы" на полях форума "Россия - спортивная держава".

На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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На стенде по чемпионату Европы по футболу-2020, который пройдет в том числе с Санкт-Петербурге, глава РФС Александр Дюков рассказал: "Все в графике. Можно говорить о высоком уровне готовности России к чемпионату Европы". Сейчас в правительство вносится программа подготовки к чемпионату. "Нет никаких сомнений, что турнир будет проведен на очень высоком уровне", - заверил он.

Владимир Путин также кратко пообщался с главой УЕФА Александром Чефериным.

На стенде экспериментальной мобильной платформы "Стань чемпионом" министр спорта Павел Колобков сообщил о проекте по бесплатному тестированию детей от 10 до 16 лет, чтобы понять их спортивные предрасположенности.

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