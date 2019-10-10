Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами

В Нижнем Новгороде президент осмотрел выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы" на полях форума "Россия - спортивная держава".

На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.

На стенде по чемпионату Европы по футболу-2020, который пройдет в том числе с Санкт-Петербурге, глава РФС Александр Дюков рассказал: "Все в графике. Можно говорить о высоком уровне готовности России к чемпионату Европы". Сейчас в правительство вносится программа подготовки к чемпионату. "Нет никаких сомнений, что турнир будет проведен на очень высоком уровне", - заверил он.

Владимир Путин также кратко пообщался с главой УЕФА Александром Чефериным.

На стенде экспериментальной мобильной платформы "Стань чемпионом" министр спорта Павел Колобков сообщил о проекте по бесплатному тестированию детей от 10 до 16 лет, чтобы понять их спортивные предрасположенности.