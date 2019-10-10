Несколько дней интернет пестрел сообщениями СМИ, что у россиян не принимают в магазинах мелочь по 5, 10 и 50 копеек. За это время корреспонденты "Российской газеты" в десяти регионах страны прошлись с такими деньгами по магазинам, ларькам, аптекам, прокатились в маршрутках и заглянули в банки.

Время изымать из обращения копейки еще не пришло, хотя часть номиналов уже даже не чеканится. Фото: РИА Новости

Самым трудным, как выяснилось, было собрать внушительную сумму мелочью. Раскупорили домашние кубышки, куда многие семьи сбрасывают монетки, обратились к друзьям, соседям и коллегам. И многим потом удалось сбыть их с рук. Но не всем.

В магазинах, аптеках, ларьках, на почте нет официального запрета принимать к оплате мелочь. Но возьмут ее или нет, зависит от конкретного человека по ту сторону прилавка.

В Перми суровый продавец небольшого магазина наотрез отказался принимать монетки: "Я никому такие деньги не даю и ни от кого не принимаю. Куда с ними потом? Возни много очень". В другом магазине деньги приняли, но долго и тяжело вздыхали. А в Нижнем Новгороде нашли компромисс, кстати, его вполне можно взять на вооружение. "Когда к нам приходят с большим количеством мелочи, в основном пенсионеры, я прошу их сначала зайти в соседнюю дверь (там отделение Сбербанка) и поменять мелочь на другие деньги, - поделилась с корреспондентом "РГ" нижегородский провизор Александра. - Обычно воспринимают такую просьбу нормально".

Впрочем, и здесь могут быть осложнения. В Ростове-на-Дону наш корреспондент сначала отправилась именно в банк. В одном ей резко ответили: "Деньги не меняем!" В другом в просьбе не отказали, только предупредили: комиссия составит от трех процентов, но минимум 50 рублей за операцию. Однако! За сто рублей мелочью половину отдать? Нет уж.

Официального запрета принимать к оплате мелкие монеты нет. Но возьмут их или нет, зависит от конкретного человека по ту сторону прилавка

Пошла в продуктовый магазин, там даже обрадовались (это редкий случай!), дескать, "у нас вечно сдачи не хватает". Но за внушительный пакет продуктов мелочью взяли только 200 рублей. Остальное попросили оплатить картой. Кстати, характерная почти для всех регионов деталь: пока считали монеты, в очереди стали возмущаться покупатели.

Им, о горе, пришлось ждать (всего пару минут!). Такая реакция становится моральной поддержкой продавцов, чтобы те отказали покупателю с копейками. Они даже "подогревают" очередь: "Считать придется долго!"

С остатками мелочи собкор в Астрахани отправилась к газетному киоску. Мимо! "Мы деньги сдаем через банкомат, а там монеты не принимают, - объяснила продавец. - Рубли на сдачу раздаем, а копейки люди брать отказываются". На овощном рынке за пучок петрушки отсчитала часть суммы по десять и часть - по пятьдесят копеек. "Десюнчики" сразу же вернули обратно, сделав скидку в пару рублей. "Мы их выбрасываем, - признается продавец, - их только в банк нести, а ради нескольких монет я туда не пойду. Вот по пятьдесят копеек пару горстей в месяц набирается, тогда иду".

Еще ноу-хау - из Ставрополья. "Мы всегда берем мелочь. Что-то оставляем на сдачу - лишним не будет, - рассказала продавец-кассир небольшого магазина Татьяна Куличенко. - По остальному у нас устный договор с водителями маршруток. Мы отсчитываем по 50-100 рублей в пакетики, и они меняют их нам на банкноты".

Банки неохотно принимают мелкие монеты из-за долгого процесса пересчитывания и трудностей с их инкассацией

Но и водители маршруток бывают разные. В Нижнем Новгороде наш корреспондент оплатил проезд (28 рублей) горстью десятикопеечных монет. Билет водитель выдал. Потом сгреб мелочь, не считая, и выбросил ее в окно. А в Новосибирске кондуктор может запросто швырнуть мелочь на пол, если кому-то вздумается заплатить монетками за проезд. И билета не выдать. В Астрахани деньгами не разбрасываются. "Мы мелочь на заправке отдаем, принимают без проблем", - рассказал водитель, ссыпая монетки в стакан из-под йогурта. В месяц по 50 копеек не больше 20-30 рублей набирается, десятикопеечных почти нет. "Надо, наверное, их уже начать собирать для истории", - пошутил водитель.

Почти во всех аптеках мелочь принимали без проблем. Они здесь даже популярны. Проходят скидочные акции, полагаются льготы пенсионерам. Цены снижаются в процентах, и получается, что стоимость лекарств бывает дробной, вплоть до копейки. Поэтому мелкие монетки в аптеках имеют спрос.

В Калининграде фармацевт сначала восприняла желание "тайного покупателя" расплатиться мелочью с энтузиазмом. Но по мере подсчета лицо у молодой девушки становилось все грустнее и грустнее: "Можно я хотя бы половину возьму? А то меня уволят". И пояснила: руководство рекомендовало принимать как можно меньше 5-копеечных монет. С "десяточками", по словам собеседницы, проблем нет, а с инкассацией "пятерок" возникают сложности. Мы не стали настаивать - все-таки не фармацевт виновата в сложившейся ситуации.

Комментарий

Прием копеек - право или обязанность?

Торговые точки обязаны принимать деньги любого номинала, говорит юрист департамента контроля качества НЮС "Амулекс" Ирина Забарская. Основной документ, регулирующий этот процесс, - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Таким образом, пока ЦБ не примет решение об изъятии из обращения монет любого номинала, нет оснований в отказе их принимать, уточняет Забарская. При этом в 2018 году ЦБ не выпустил в обращение ни одной новой монеты достоинством ниже рубля, но их вывод из оборота по-прежнему не обсуждается.

В самом Банке России подчеркивают, что само присутствие в обороте монет номиналом ниже рубля необходимо, так как стоимость товаров и услуг, в том числе социально значимых, установлена в рублях и копейках. Монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек обязательны к приему по номиналу при всех видах платежей, добавляют в ЦБ. Ключевое слово здесь - "платежей". Поэтому если для торговых точек исключений нет, то в отношениях между банками и мелочью возможны нюансы. Так, оплата, например, квитанции ЖКХ в банке - это платеж. Следовательно, законных оснований отказать в нем у банка нет, даже если клиент хочет сделать это с помощью тележки с копейками. Однако обменивать ту же самую тележку с копейками на деньги более крупных номиналов банк не обязан. Такая услуга, согласно одному из положений Банка России, относится к компетенции самих банков, подтверждает Забарская. Поэтому банк вправе как и вообще отказаться обменивать копейки, так и запросить за эту услугу комиссию. Прием монет номиналом до одного рубля связан с определенными сложностями, подтверждает собеседник "Российской газеты" в одном из крупных банков.

"Когда приходит клиент с большим объемом монет, работа кассового узла фактически блокируется на длительное время, потому что процесс приема и пересчета монет очень трудоемкий. Еще одна сложность в работе с монетами - инкассация: небольшая в рамках банка сумма в мелких монетах, даже несколько десятков тысяч рублей - это очень объемные тяжелые мешки, которые неудобно и затратно перевозить", - рассказывает он. По словам собеседника "РГ", бывают случаи, когда предприниматели, у которых бизнес так или иначе связан с приемом монет, приходят в банк и сдают копейки как физлица, потому что как юрлицо компания должна будет заплатить комиссию за такую операцию.

Подготовил Роман Маркелов