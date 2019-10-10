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10.10.2019 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии в аварии с пассажирским микроавтобусом погиб человек

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Нуримановском районе при лобовом столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погиб мужчина. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

В Туве из-за лопнувшего колеса перевернулся автобус с пассажирами

По его данным, авария произошла 10 октября около часу дня по московскому времени рядом с селом Байгильдино. Пассажирский автобус Renault, ехавший по маршруту Павловка - Уфа, столкнулся с встречным легковым автомобилем Renault Logan, которым управлял 54-летний местный житель.

Последний в результате аварии погиб на месте. Водителя автобуса и шестерых пассажиров увезли в больницу для осмотра.

В момент аварии в микроавтобусе находились 11 человек. Сейчас полиция устанавливает подробности происшествия.

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