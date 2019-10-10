В Оренбуржье один человек пострадал при стрельбе у монастыря

В результате стрельбы у Спасо-Преображенского мужского монастыря в Бузулуке пострадал один человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой источник сообщил, что стрельба велась из самодельного оружия.

- Информация в СМИ, что стрелявший был священником, пока не подтверждается, предположительно, пострадал водитель при монастыре, - рассказал собеседник агентства.

Следует отметить, что УМВД и Следственный комитет по региону пока не дают официальных комментариев по поводу случившегося.