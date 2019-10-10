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10.10.2019 11:59
Проект: В регионах

В Прикамье хотят ликвидировать объекты накопленного вреда природе

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде на территории бывшего Кизеловского угольного бассейна, созданием автоматизированных систем контроля выбросов и сбросов, а также с организацией работы регионального оператора по обращению с мусором.

Как отметил губернатор Максим Решетников, многие вопросы обеспечения благоприятной окружающей среды регион может решить только вместе с федеральными структурами.

- На сегодняшний день перед нами стоит задача ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, образовавшиеся в результате прошлой экономической деятельности. Сейчас у нас семь таких объектов. В 2020 году после получения положительных заключений мы направим заявки на получение субсидий из федерального бюджета на ликвидацию четырех объектов. Будем претендовать на поддержку по нацпроекту "Экология" уже в 2021 году, - подчеркнул Максим Решетников.

В 2019 году ведется разработка проектно-сметной документации по четырем объектам: накопителю производственных и бытовых отходов и шламонакопителю № 4 в Березниках, шлаковому отвалу в водоохранной зоне Лысьвенского водохранилища и землям, загрязненным нефтепродуктами в ЗАТО Звездный (военный городок № 3).

Разработанная проектно-сметная документация и проекты ликвидации объектов будут направлены в Росприроднадзор для прохождения государственной экологической экспертизы и последующего получения заключений на проекты ликвидации.

Светлана Радионова отметила, что сотрудничество Росприроднадзора и местных властей непременно даст результат в улучшении экологической обстановки Пермского края. Кроме того, она рассказала, что в ходе внутренней реорганизации на базе пермского управления Росприроднадзора создано Западно-Уральское межрегиональное управление, объединяющее три региона: Пермский край, Удмуртию и Кировскую область.

Отметим, также в Пермском крае ведется контроль действующих промышленных предприятий. Планируется, что к 2025 году все промышленные предприятия первой категории опасности перейдут на новую эффективную схему обращения с отходами и будут использовать наилучшие доступные технологии в этой сфере.

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