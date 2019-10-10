В Саратове открылся Второй экономический форум «Движение только вперед!». По данным областного правительства для участия в форуме зарегистрировалось порядка тысячи представителей бизнеса, органов власти, общественных объединений, научных и образовательных центров.

Во встрече участвуют также делегации из восьми стран: Казахстана, Беларуси, Китая, Кореи, Узбекистана, Ирана, Германии, Великобритании.

Одна из главных тем форума - реализация национальных проектов на территории региона. Пленарное заседание было посвящено роли транспортной инфраструктуры в инвестиционном развитии Саратовской области. В августе этого года в областном центре открылся новый современный аэропорт Гагарин и многие участники форума, которые прибыли в регион через эту воздушную гавань, делились своими впечатлениями. В будущем году в Саратовской области начинается строительство Западного железнодорожного обхода вокруг Саратова, также планируется приступить к возведению участка евразийской скоростной магистрали "Меридиан", которая соединит Китай и Западную Европу. Председатель совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов рассказал, на какой стадии находится сейчас реализация этого масштабного проекта.

Как сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области, Валерий Радаев обратился с приветствием к участникам форума. Глава региона отметил, что в регионе успешно выполняются соглашения, заключенных на первом экономическом форуме, который прошел в прошлом году.

- Саратовская область готова к новым масштабным проектам, стратегическим решениям, которые раскроют инвестиционный потенциал региона. Наши приоритеты неизменны - рост экономики, привлечение инвестиций, укрепление инфраструктуры, благополучие жителей. Уверен, форум пройдет в конструктивном ключе, заложит основы для будущего партнерства, будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона, - подчеркнул Валерий Радаев.

На форуме запланировано проведение дискуссионных площадок по развитию промышленности, малого и среднего предпринимательства, АПК, обсуждение проблем экспорта, цифровизации, повышении производительности труда.

Как отмечают организаторы, среди целей форума: обсуждение социально-экономических проблем с участием российских и международных экспертов, консолидация предпринимательского сообщества, поддержание неформального диалога между бизнесом и властью.