В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу

В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.

Как сообщает областное управление СК, в среду в 7.30 девочка вышла из дома №7 по улице Высокой и направилась на занятия. Однако до своей школы № 73 на Втором Магнитном проезде ребенок не дошел, больше девочку никто не видел.

- По факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство малолетнего", - информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Правоохранителям в поисках ребенка помогают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Всех, кому что-нибудь известно о пропавшей девочке, просят сообщить в СК по телефонам (8452) 74-14-70, 74-14-80 или в полицию по телефону "02".

Приметы пропавшего ребенка: на вид 9-10 лет, рост 130 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые. Была одета в малиновую шапку, светло-зеленую куртку, черную юбку.