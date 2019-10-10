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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Саратовской области подвели итоги развития отдаленных территорий

В Саратовской области подвели предварительные итоги выполнения программы развития отдаленных территорий. За три года планируется решить ряд проблем в социальной сфере, привлечь молодых специалистов в школы и больницы, отремонтировать дороги, повысить уровень жизни людей.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В регионе работа в этом направлении началась в прошлом году по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. В перечень отдаленных включили семь муниципальных районов. Как отметили в областном правительстве, совместно с муниципалитетами ремонтируются социальные объекты, дороги, ведется благоустройство дворов и общественных территорий. Средства для решения этих проблем привлекаются, в том числе, и за счет участия региона в национальных проектах.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в этом году в Романовском, Самойловском, Турковском, Ивантеевском и Перелюбском районах приведено в порядок 70 километров дорог. Еще в двух районах - Алгайском и Озинском -такие работы начнутся в будущем году.

- В течение трёх лет проблему дорог в отделенных территориях необходимо полностью решить. Более активно применять новые технологии ремонта дорожного полотна. Обеспечить проезд до каждого села. Особое внимание уделить теме работы общественного транспорта в отдаленных территориях. Эта услуга должна быть у жителей каждого населенного пункта, - отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Планомерно решаются проблемы и в социальной сфере. По данным областного министерства здравоохранения подготовлена документация на закупку аппаратов ультразвуковой диагностики в больницы Александрово-Гайского, Озинского, Романовского, Самойловского районов. Приобретение медицинского оборудования позволит повысить качество медпмощи в "глубинке". Кроме того, в этом году открыто три новых фельдшерско-акушерских пункта в селах Богдановка и Марьевка Перелюбского района и в селе Колычево Турковского района.

В сельских школах отдаленных районах приступили к работе 9 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по нацпроекту "Образование". Ведется реконструкция школы в Самойловке, ремонтируются здания и обновляется материально-техническая база Алгайского политехнического лицея, Озинского лицея строительных технологий и сервиса, Перелюбского аграрного техникума, Ивантеевского лицея.

К началу учебного года были отремонтированы крыши в школах, а также проведена реконструкция спортзалов в семи учебных заведениях.

Один из ключевых вопросов - обеспеченность кадрами учреждений образования и здравоохранения. Во многом эта проблема решается за счет целевого набора. С начала этого года в отдаленные районы приехали 14 молодых учителей, занято 10 вакансий врачей и 38 медработников. В Саратовской области базовая ставка молодым учителям повышена с 16,4 до 20 тысяч рублей, врачам с - с 17,9 до 23 тысяч рублей. В этом году региональная единовременная выплата молодым сельским учителям будет увеличена до 100 тысяч рублей. Кроме того, с будущего года начнет действовать федеральная программа "Земский учитель" с выплатой "подъемных" молодым специалистам в размере миллиона рублей.

В этом году предприниматели Романовского, Перелюбского, Ивантеевского районов получили финансовую господдержку на 48 миллионов рублей. Кроме того, на территории отдаленных районов реализуется более 30 инвестиционных проектов. В числе наиболее крупных: освоение газовых ресурсов в Озинском районе, строительство элеватора в Перелюбском районе, асфальтобетонного завода в Турковском районе. Господдержку в сфере АПК на 140 миллионов рублей получили 160 предпринимателей и организаций.

Ведутся работы по развитию сельской инфраструктуры. В этом году в четырех селах заменены поселковые водопроводы. Кроме того в Алгайском и Перелюбском районах подготовлены паспорта населённых пунктов для участия в программе "Современный облик сельских территорий", которая начнёт действовать со следующего года.

Как отметил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, с успехом выполняется в отдаленных районах и программа поддержки местных инициатив. В рамках этой программы значимые для жителей проекты реализуется при софинансировании бизнеса и населения. В этом году на поддержку местных проектов по реконструкции водопроводных сетей, уличного освещения, благоустройству из областного бюджета было выделено 13 миллионов рублей.

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