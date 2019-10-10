В Уфе из-за курящего пассажира экстренно сел самолет

В аэропорту Уфы 10 октября вынужденно сел самолет, выполнявший рейс из Москвы в Челябинск. Причиной посадки стал куривший в туалете пассажир.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя уфимского аэропорта.

На борту самолета находился 181 пассажир. Командир воздушного судна принял решение о внеплановой посадке после срабатывания датчика о задымлении в туалете, где, как выяснилось, курил один из пассажиров. Посадку самолет совершил на запасной аэродром Уфы в 01:42 по московскому времени.

Пассажира-курильщика сняли с рейса. Через полчаса воздушное судно вылетело в пункт назначения.