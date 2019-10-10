В "Жигулевской долине" молодых предпринимателей научат вести бизнес

В Самарской области особое внимание уделяется инновационной деятельности. Поддержка организаций и предпринимателей идет на всех этапах жизненного цикла инноваций: от зарождения идеи до реализации конкретного инновационного проекта в виде внедрения технологии, организации производства инновационной продукции на действующем производстве и создания нового производства.

В регионе создана комплексная система инфраструктурных организаций - институтов инновационного развития, создавших платформу для завершенного инновационного цикла. Также развернута деятельность технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", сферами специализации которого являются IT-технологии, транспорт и космические разработки, энергоэффективность и энергосбережение, химия и разработка новых материалов. На площадке технопарка регулярно проводятся обучающие сессии для предпринимателей.

С 29 октября по 1 ноября в "Жигулевской долине" в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" состоится интенсивная программа для начинающих предпринимателей. Студенты, аспиранты и молодые ученые при поддержке лучших бизнес-экспертов страны воплотят свои самые смелые идеи в инновационный проект. Организаторами уникального события выступают Фонд Сколково и Фонд содействия инновациям.

В программе: интенсив для будущих лидеров научно-технологических проектов "Навигатор инноватора" и обучающие сессии от бизнес-тренеров. В четырехдневной образовательной программе "Навигатор инноватора" смогут принять участие молодые предприниматели, мечтающие о создании собственного инновационного проекта. Программа будет проходить ежедневно с 29 октября по 1 ноября. Участники узнают об уникальных возможностях развития бизнеса на площадке технопарка "Жигулевская долина", о программах поддержки инновационных проектов в Самарской области, нюансах создания первого стартапа, а также особенностях ведения успешного и эффективного бизнеса.

Регистрация на "Навигатор инноватора" открыта до 20 октября. Подать заявку на участие можно на сайте open.dolinatlt.ru.

Кроме того, 29 октября 13.00 до 18.00 на площадке технопарка пройдет открытый полуфинал конкурса "УМНИК". По результатам отбора победители получат индивидуальные гранты в размере 500 тысяч рублей. Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку для участия можно до 27 октября на сайте Фонда содействия инновациям. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности и дальнейшая поддержка их бизнес-инициатив - одно из приоритетных направлений деятельности областного минэкономразвития и инвестиций.

- С каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше, и это не может не радовать, - отметил министр. - Значит, те меры поддержки, которые сейчас созданы в Самарской области, и деловой климат в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательства - фундамента российской экономики.

Справка "РГ"



В Самарской области работу с бизнесом ведет "Агентство по привлечению инвестиций", которое в режиме "одного окна" сопровождает проекты на всех стадиях и способствует эффективному взаимодействию инвесторов и власти.