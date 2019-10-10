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10.10.2019 13:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В "Жигулевской долине" молодых предпринимателей научат вести бизнес

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В Самарской области особое внимание уделяется инновационной деятельности. Поддержка организаций и предпринимателей идет на всех этапах жизненного цикла инноваций: от зарождения идеи до реализации конкретного инновационного проекта в виде внедрения технологии, организации производства инновационной продукции на действующем производстве и создания нового производства.
В технопарке "Жигулевская долина" создана благоприятная среда для развития инновационного предпринимательства. Фото: Технопарк "Жигулевская долина" В технопарке "Жигулевская долина" создана благоприятная среда для развития инновационного предпринимательства. Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
В технопарке "Жигулевская долина" создана благоприятная среда для развития инновационного предпринимательства. Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

В регионе создана комплексная система инфраструктурных организаций - институтов инновационного развития, создавших платформу для завершенного инновационного цикла. Также развернута деятельность технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", сферами специализации которого являются IT-технологии, транспорт и космические разработки, энергоэффективность и энергосбережение, химия и разработка новых материалов. На площадке технопарка регулярно проводятся обучающие сессии для предпринимателей.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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С 29 октября по 1 ноября в "Жигулевской долине" в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" состоится интенсивная программа для начинающих предпринимателей. Студенты, аспиранты и молодые ученые при поддержке лучших бизнес-экспертов страны воплотят свои самые смелые идеи в инновационный проект. Организаторами уникального события выступают Фонд Сколково и Фонд содействия инновациям.

В программе: интенсив для будущих лидеров научно-технологических проектов "Навигатор инноватора" и обучающие сессии от бизнес-тренеров. В четырехдневной образовательной программе "Навигатор инноватора" смогут принять участие молодые предприниматели, мечтающие о создании собственного инновационного проекта. Программа будет проходить ежедневно с 29 октября по 1 ноября. Участники узнают об уникальных возможностях развития бизнеса на площадке технопарка "Жигулевская долина", о программах поддержки инновационных проектов в Самарской области, нюансах создания первого стартапа, а также особенностях ведения успешного и эффективного бизнеса.

Регистрация на "Навигатор инноватора" открыта до 20 октября. Подать заявку на участие можно на сайте open.dolinatlt.ru.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Кроме того, 29 октября 13.00 до 18.00 на площадке технопарка пройдет открытый полуфинал конкурса "УМНИК". По результатам отбора победители получат индивидуальные гранты в размере 500 тысяч рублей. Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку для участия можно до 27 октября на сайте Фонда содействия инновациям. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности и дальнейшая поддержка их бизнес-инициатив - одно из приоритетных направлений деятельности областного минэкономразвития и инвестиций.

- С каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше, и это не может не радовать, - отметил министр. - Значит, те меры поддержки, которые сейчас созданы в Самарской области, и деловой климат в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательства - фундамента российской экономики.

Справка "РГ"

В Самарской области работу с бизнесом ведет "Агентство по привлечению инвестиций", которое в режиме "одного окна" сопровождает проекты на всех стадиях и способствует эффективному взаимодействию инвесторов и власти.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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