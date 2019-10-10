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10.10.2019 06:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Штрафы за давление

В Кузбассе наказывают кредиторов и коллекторов, унижающих должников
Текст: Алена Алова (Омск) , Юлия Потапова (Кенмерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 228(7986)
Двадцать пять тысяч рублей заплатит государству микрофинансовая компания, унизившая честь и достоинство заемщицы. Суд признал незаконными методы, которые применялись для возврата долгов.
Фото: Istock
Минюст предложил изменить систему взыскания долгов

Кемеровчанка Елена Д. заключила договор потребительского займа по интернету - с зарегистрированным в Москве ООО "МФК Webbankir". А потом не смогла с долгом рассчитаться, и представители кредитора стали регулярно ей звонить, слать текстовые, голосовые сообщения и электронные письма. Звонки поступали с четырех телефонных номеров. И однажды вечером чаша терпения заемщицы переполнилась. Собеседнику, представившемуся Давидом Юрьевичем (фамилию он не назвал, хоть закон обязывает это делать) Елена сообщила о своей финансовой несостоятельности, добавив, что уже обратилась в Арбитражный суд для признания ее банкротом. А в ответ кемеровчанку обозвали "попрошайкой", "женщиной с девиантным поведением", "быдлянской натурой" и так далее.

Записи переговоров с детализацией оказанных услуг связи Елена приложила к жалобе, с которой и обратилась в региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Проверка подтвердила, что звонки действительно поступали от Webbankir.

- Суд рассмотрел административное дело и признал МФК виновной, - сообщила главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ УФССП РФ по Кемеровской области Наталья Прокофьева. - ООО, представитель которого оказывал на должницу психологическое давление, оштрафовано на 25 тысяч рублей.

Между тем, как заверила представитель пресс-службы МФК Ольга Колтунова, в компании очень сожалеют о случившемся и уже принесли извинения потерпевшей за действия своего сотрудника: "По факту ситуации, произошедшей с клиентом в Кемерове, компания провела внутреннюю проверку. Данный инцидент был признан вопиющим нарушением этических норм, которыми мы всегда руководствуемся в своей деятельности. Сотрудник, допустивший его, находился на испытательном сроке и был уволен еще в мае 2019 года за несоответствие стандартам работы в компании и несоблюдение законодательства о защите прав физических лиц при осуществлении возврата просроченной задолженности".

К слову, это административное дело в отношении столичного ООО, как уточнила Наталья Прокофьева, уже пятое по счету. В ноябре 2018-го компании за ее незаконные действия вынесли предупреждение, а в январе 2019-го назначили первый штраф. Ситуация повторилась в марте и дважды в сентябре. В общей сложности фирма-кредитор обязана выплатить по жалобам униженных заемщиков 170 тысяч рублей.

Всего же, по данным службы судебных приставов, за первое полугодие суды Кузбасса привлекли к ответственности более тридцати коллекторских и микрофинансовых организаций. В их числе - оштрафованная на двадцать тысяч рублей кемеровская МФО "ГринМани". Ее представители угрожали по телефону жительнице Санкт-Петербурга, которая оформила микрозайм и не смогла вовремя рассчитаться. И психологическое давление этим не ограничилось. Женщине прислали сообщение: "Думала прастят тибе долг так ошиблась... у аллаха пращений малить будиш" (орфография и пунктуация авторов сохранены, а нецензурные выражения опущены), сопроводив текст фотографией паспорта заемщицы.

Фото: fizkes/iStock
Должник временно недоступен: Куда и как жаловаться на коллекторов

Новосибирское коллекторское агентство ООО "Служба судебно-правового взыскания" донимало телефонными звонками за просроченные платежи не только жительницу Кемеровской области, но и ее знакомых. Собеседники по несколько раз в сутки грозили им уголовным наказанием, добавляя: если долг останется непогашенным - расскажут обо всем работодателю и коллегам заемщицы. В итоге суд назначил компании пятьдесят тысяч рублей штрафа.

А еще одно коллекторское агентство оштрафовано на 150 тысяч рублей за попытки взыскать просроченную задолженность с граждан, которые на самом деле должниками не являлись.

- В этом году поступило 436 жалоб на действия коллекторов и микрофинансовых компаний (в 2018-м - 456), а общая сумма штрафов превысила 2,3 миллиона рублей, - уточнила Наталья Прокофьева. - К сожалению, сегодня за деньгами все чаще идут не в банки, а во всевозможные структуры с более высокой "одобряемостью" - выдающие займы быстро (в том числе онлайн), без документов и учета кредитной истории. Проверить деятельность таких организаций мы можем только по обращениям граждан. Потому при возникновении претензий к работе кредитора или того, кто действует от его имени, рекомендуем жаловаться в нашу службу.

Кстати

"РГ" писала о том, что власти Кузбасса, на каждого жителя которого приходится почти 98 тысяч рублей кредитного долга, вышли в Госдуму РФ с законодательной инициативой: запретить выдачу микрозаймов в неприспособленных помещениях, а также рекламу такого рода деятельности в местах массового скопления людей.

А как у соседей?

С начала года омичи подали на коллекторов около 340 жалоб. Каждое седьмое обращение признано обоснованным (в прошлом году - каждое десятое). "Главные претензии - превышение допустимой частоты звонков и СМС-сообщений, психологическое давление, ввод в заблуждение, взаимодействие с третьими лицами, - сообщила начальник профильного отдела УФССП России по Омской области Татьяна Корикова. - Размер штрафов превысил два миллиона рублей - это на треть больше, чем год назад. Речь, главным образом, идет об организациях, не зарегистрированных в госреестре". Между тем ситуация с просроченной кредиторской задолженностью остается достаточно напряженной. В регионе за долги перед банками арестовано 173 квартиры. Всего в этом году специалисты ФСПП провели более 6,8 тысячи арестов имущества должников на общую сумму свыше 1,25 миллиарда рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область СФО Омская область
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