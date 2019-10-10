В Барнауле при посадке у Boeing треснуло стекло

Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту растрескивания лобового стекла у самолета при подлете к Барнаулу.

Инцидент произошел сегодня около 05 часов 20 минут утра по местному времени. У лайнера Boeing 737-800, осуществлявшего рейс Москва - Барнаул, при подлете к аэропорту треснуло лобовое стекло. Разгерметизации салона и кабины пилотов не произошло. Самолет благополучно совершил посадку, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, - сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. - Проводится осмотр воздушного судна, опрашиваются члены экипажа.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей.