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10.10.2019 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле при посадке у Boeing треснуло стекло

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту растрескивания лобового стекла у самолета при подлете к Барнаулу.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Приземлившийся на Урале Ан-12 не смог выпустить шасси и "сел на брюхо"

Инцидент произошел сегодня около 05 часов 20 минут утра по местному времени. У лайнера Boeing 737-800, осуществлявшего рейс Москва - Барнаул, при подлете к аэропорту треснуло лобовое стекло. Разгерметизации салона и кабины пилотов не произошло. Самолет благополучно совершил посадку, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, - сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. - Проводится осмотр воздушного судна, опрашиваются члены экипажа.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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