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10.10.2019 09:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На юге Красноярского края из-за подтопления введен режим ЧС

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: МЧС РФ/ТАСС Фото: МЧС РФ/ТАСС
Фото: МЧС РФ/ТАСС

В городе Минусинск (юг Красноярского края) муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела режим ЧС.

Как сообщает сайт администрации города, причина этого - подтопление грунтовыми водами нескольких улиц на правобережной части Минусинска. Там из-за подъема грунтовых вод 42 дома признаны непригодными для проживания. В них было зарегистрировано 158 человек, в том числе 29 несовершеннолетних и 10 инвалидов.

Фото: Амурская правда
Как подтопленные поселки в Приамурье возвращаются к жизни

Со дня на день в Южную Сибирь придут холода, что вызовет промерзание фундаментов, что может привести к обрушению кирпичных и шлакоблочных несущих стен подтопленных зданий. Для ликвидации последствий ЧС необходимо срочно построить канализационный коллектор, который будет собирать и отводить грунтовые воды.

А пока организована откачка воды из так называемого "Цыганского болота" в городскую канализацию. Сообщается, что необходимые городские службы и ведомственные строительные подразделения приведены в оперативную готовность.

Общество Природа Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае Паводки в России
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