На юге Красноярского края из-за подтопления введен режим ЧС

В городе Минусинск (юг Красноярского края) муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела режим ЧС.

Как сообщает сайт администрации города, причина этого - подтопление грунтовыми водами нескольких улиц на правобережной части Минусинска. Там из-за подъема грунтовых вод 42 дома признаны непригодными для проживания. В них было зарегистрировано 158 человек, в том числе 29 несовершеннолетних и 10 инвалидов.

Со дня на день в Южную Сибирь придут холода, что вызовет промерзание фундаментов, что может привести к обрушению кирпичных и шлакоблочных несущих стен подтопленных зданий. Для ликвидации последствий ЧС необходимо срочно построить канализационный коллектор, который будет собирать и отводить грунтовые воды.

А пока организована откачка воды из так называемого "Цыганского болота" в городскую канализацию. Сообщается, что необходимые городские службы и ведомственные строительные подразделения приведены в оперативную готовность.