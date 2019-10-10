Алтайский край за семь месяцев текущего года увеличил экспорт продовольствия почти в полтора раза. В регионе уверены, что рост поставок напрямую связан с расширением господдержки, позволяющей экспортерам компенсировать часть затрат на транспортировку продукции за рубеж. По мнению участников ВЭД, для дальнейшего наращивания объемов необходимо увеличить логистические компенсации и активнее продвигать российские продукты в странах дальнего зарубежья.

По данным Сибирского таможенного управления, в январе-июле этого года из Алтайского края за пределы страны было вывезено продовольственных товаров и сельхозсырья на 141,7 миллиона долларов, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018-го (97,8 миллиона). За последние пять лет это уже второй подобный "рывок" - первый был в 2016 году, когда на фоне ослабления национальной валюты объемы поставок выросли почти вдвое. Затем в течение трех лет прирост был незначительным, и вот новый скачок экспортной активности.

При такой динамике региональные власти рассчитывают перевыполнить планы. По нацпроекту "Международная ко-операция и экспорт" в этом году поставки краевой продукции АПК за рубеж должны достичь 235,1 миллиона долларов. "По нашим прогнозам, этот показатель будет превышен примерно на десять процентов", - пояснил корреспонденту "РГ" замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алексей Фокин.

Основной причиной нынешнего роста в правительстве региона называют увеличение объемов господдержки, направленной на субсидирование расходов по транспортировке экспортируемой сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным транспортом (постановление правительства РФ N 1104 от 15 сентября 2017 года). Если в 2017 году в Алтайском крае такие субсидии получили восемь компаний на общую сумму 25 миллионов рублей, то в 2018-м - 28 и около 100 миллионов рублей соответственно. В этом году заявки на субсидии подала 41 компания, одобренный размер господдержки и превысил 154 миллиона рублей, большая часть средств уже выплачена.

Сегодня продукцию краевого АПК экспортируют более чем в 100 стран мира. Алтайские сельхозпроизводители и переработчики поставляют крупы, муку, зерно, семена льна, макаронные изделия, зерновые хлопья, подсолнечное и рапсовое масла, жом, отруби, корм для животных и другие пищевые продукты в Китай, Монголию, Иран, Израиль, Турцию, Иорданию, Ливан, ОАЭ, Финляндию, Корею, Латвию, Японию, страны СНГ. Конечно, самым перспективным рынком считается китайский с огромным объемом потребления, но осваивать его очень сложно.

- Теоретически наиболее серьезная проблема, тормозящая экспорт российского продовольствия в Китай, - квотирование поставок сельхозпродукции в КНР и высокие таможенные пошлины при превышении квоты: 65 процентов от ее стоимости, - подчеркивает президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. - Но на деле даже при таких высоких пошлинах наша продукция вполне конкурентоспособна на китайском рынке, если бы не очень дорогая логистика, которая "съедает" всю прибыль сельхозпроизводителей и переработчиков. Поэтому когда государство применяет механизмы субсидирования затрат на логистику, объемы экспортных поставок растут.

При этом в региональном Союзе зернопереработчиков уверены, что нынешний механизм господдержки, позволяющий снижать затраты экспортеров на поставку продукции за рубеж, задействован не в полной мере. Он предусматривает компенсацию до пятидесяти процентов расходов на транс-портировку, но реально поставщики могут возместить только около тридцати процентов, поскольку размер субсидий не должен превышать тариф на железнодорожные перевозки.

- Дело в том, что тарифы регулируются государством и их рост ограничен, как правило, в пределах инфляции, - поясняет Валерий Гачман. - А вот стоимость аренды вагонов и других услуг перевозчиков государством не регулируется, поэтому за последние годы она выросла в разы. В результате в общем объеме провозной платы железнодорожный тариф сегодня составляет только треть, а две трети приходится на аренду вагонов и другие расходы. В связи с этим мы обратились к руководству края с предложением - снять ограничение, которое привязывает размер субсидий к железнодорожному тарифу, чтобы экспортеры могли действительно компенсировать до половины своих затрат на логистику. Наше предложение было поддержано и направлено в федеральные органы власти.

Для минимизации логистических затрат крупные экспортеры сегодня осваивают новые технологии доставки и даже обзаводятся собственным парком вагонов. Так, компания "Алейскзернопродукт" в конце прошлого года приобрела сорок вагонов-зерновозов, чтобы не зависеть от дефицита подвижного состава и роста стоимости этих услуг. А в сентябре 2019-го крупные алтайские элеваторы, входящие в Сибирский экспортный союз, отправили в Китай семена льна и масла различных культур экспрессом, состоящим из флекситанков - одноразовых контейнеров. Благодаря этой современной таре поставщики существенно экономят на дорогой аренде вагонов-цистерн.

Но для большинства экспортеров приобретение вагонов - это не выход. "Если следовать такой логике, то производителям продовольствия нужно обзаводится своим нефтеперерабатывающим заводом и электростанцией, чтобы минимизировать затраты на топливо и электроэнергию. Нужен государственный контроль роста тарифов в сфере перевозок, в том числе ставок аренды вагонов, а также расширение мер поддержки экспортеров", - уверены участники ВЭД.

- Компенсация затрат на доставку продукции за рубеж для алтайских производителей играет большую роль, поскольку географически наш регион удален от основных портов, - комментирует ситуацию представитель агрохолдинга "Гудвилл" Илья Ряполов. - Логистика очень сложная, ведь даже в соседний Китай мы отгружаем продукцию через Дальний Восток.

Среди проблем, тормозящих развитие экспорта, сельхозпроизводители и переработчики называют и слабую узнаваемость российских товаров на зарубежных рынках. В этой ситуации действенной поддержкой могла бы стать популяризация российского продовольствия за рубежом как натуральной и экологически чистой продукции.

При этом участники ВЭД, несмотря на все сложности, оценивают планы по увеличению экспорта продукции АПК в ближайшие пять лет более чем в два раза (до 501 миллиона долларов в 2024 году) как вполне реальные при соответствующей поддержке со стороны государства. Сегодня возводимые за рубеж алтайские продукты и сельхозсырье составляют лишь несколько процентов от общего объема производимого в крае продовольствия. Потенциал роста есть.

Справка РГ

По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, за семь месяцев 2019 года экспорт злаков и семян масличных и бобовых культур в регионе вырос более чем вдвое. На 18 процентов увеличился экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе мукомольно-крупяных изделий и напитков, на 20 процентов - мясомолочной продукции. Почти в 1,5 раза выросли поставки рыбной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.