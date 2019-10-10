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10.10.2019 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сибирячку осудили за нападение на женщину и попытку украсть ее ребенка

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд вынес приговор 30-летней жительнице красноярского города Шарыпово. За попытку похищения новорожденного ребенка из больницы ей назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы условно.

Как сообщает Главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии, само преступление произошло в ноябре 2018 года. Подсудимая проникла в краевую детскую больницу, где на 6 этаже, в отделении для новорожденных, увидела женщину с младенцем на руках.

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- Желая похитить ребенка, она ударила потерпевшую по голове сумкой и попыталась вырвать у нее ребенка. От удара женщина упала, но ребенка не выпустила из рук. Ей на помощь пришли сотрудники больницы. Подсудимая успела убежать, но была задержана в кратчайшее время, - говорится в сообщении Следственного комитета.

После задержания злоумышленница оправдывалась тем, что не могла по медицинским показаниям иметь детей, однако уже рассказала родственникам о своей беременности.

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Собранных доказательств хватило для предъявления ей для вынесения приговора - обвиняемую суд счел виновной виновной  в совершении  преступлений,  предусмотренных  частью 3 статьи 30,  а так же по статье 126 (покушение на похищение человека),  части 2  статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

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