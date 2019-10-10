Новости

Зеленский оценил последствия разговора с Трампом 11:17
Кубинцы отправятся в колонию за пересечение границы РФ в Заполярье 11:16
Сибирские физики раскрыли секрет образования первых звезд во Вселенной 11:15
Неврологи выяснили, почему после бессонной ночи хочется жирного и сладкого 11:10
Лукашенко примет участие в саммите СНГ в Туркменистане 11:09
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса 11:07
Ученые выяснили, как умирали последние в мире шерстистые мамонты 11:05
Умер художник Владимир Румянцев, рисовавший петербургских котов 11:04
Volkswagen показал, как будет выглядеть новый Golf 11:04
Малком из-за операции не сыграет до весны 11:02
В Барнауле при посадке у Boeing треснуло стекло 11:00
Приземлившийся на Урале Ан-12 не смог выпустить шасси и "сел на брюхо" 11:00
Читинский блогер "взорвал" свою машину и попал за решетку 10:58
В Сочи женщину будут судить за смерть сына-маугли 10:58
В Кемерове родилась девочка-богатырша 10:58
В Астрахани вынесли приговор членам "осетровой ОПГ" 10:57
На месте высмеянной Ургантом горки появится детский городок 10:56
Geely Emgrand X7 пережил очередной рестайлинг 10:55
В Крыму министров назначат по итогам теледебатов 10:51
"Почта России" впервые продлила льготную декаду подписки 10:47
Петербуржец заплатил чужие алименты, чтобы купить квартиру 10:47
В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов 10:46
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии 10:41
Метеорологи предупредили о низком давлении 10:30
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 11:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские физики раскрыли секрет образования первых звезд во Вселенной

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)

Ученые обнаружили, что концентрация ионов гидрида гелия (HeH+) в космосе - одной из первых молекул, возникших во Вселенной, - существенно превышает величину предсказанную ранее теоретическими расчетами. Важность этой работы в том, что именно гидрид гелия был одним из ключевых элементов при образовании звезд.

Фото: iStock
Пермские ученые готовятся очищать подземные воды от нефти

Как сообщили в пресс-службе Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, специалисты их института стали членами в международного коллектива исследователей, выполнивших этот эксперимент в Институте ядерной физики общества им. Макса Планка (Гейдельберг, Германия). Провести эксперименты удалось благодаря недавно построенному в Гейдельберге криогенному кольцевому накопителю ионов.

"Вклад сибирских ученых в данный эксперимент заключался в создании миниатюрного полупроводникового излучателя "холодных" электронов, который обеспечил предельно малый разброс их скоростей. Полупроводниковый эмиттер для источника электронов разработан в ИФП СО РАН с участием большого количества исследователей", - прокомментировал российский соавтор статьи, заведующий лабораторией неравновесных процессов в полупроводниках ИФП СО РАН Александр Терехов.

Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин