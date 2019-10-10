Сибирские физики раскрыли секрет образования первых звезд во Вселенной

Ученые обнаружили, что концентрация ионов гидрида гелия (HeH+) в космосе - одной из первых молекул, возникших во Вселенной, - существенно превышает величину предсказанную ранее теоретическими расчетами. Важность этой работы в том, что именно гидрид гелия был одним из ключевых элементов при образовании звезд.

Как сообщили в пресс-службе Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, специалисты их института стали членами в международного коллектива исследователей, выполнивших этот эксперимент в Институте ядерной физики общества им. Макса Планка (Гейдельберг, Германия). Провести эксперименты удалось благодаря недавно построенному в Гейдельберге криогенному кольцевому накопителю ионов.

"Вклад сибирских ученых в данный эксперимент заключался в создании миниатюрного полупроводникового излучателя "холодных" электронов, который обеспечил предельно малый разброс их скоростей. Полупроводниковый эмиттер для источника электронов разработан в ИФП СО РАН с участием большого количества исследователей", - прокомментировал российский соавтор статьи, заведующий лабораторией неравновесных процессов в полупроводниках ИФП СО РАН Александр Терехов.

Результаты работы опубликованы в журнале Science.