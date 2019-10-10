Сибирские предприятия займутся цифровой энергетикой

Власти Новосибирской области предложили включить в программу реиндустриализации экономики региона проект создания промышленного кластера "Цифровая энергетика". Его основная цель - перевести электрические сети на цифровые технологии.

Кластер объединяет четырнадцать предприятий, производящих электротехническое оборудование широкого спектра, интеллектуальные системы учета и управления потреблением энергии. Также в него вошли высшие учебные заведения и научные институты. Напомним, что в июле этого года шесть новосибирских предприятий учредили ассоциацию "Специализированная организация промышленного кластера "Цифровая энергетика" (ассоциация "ЦЭ").

Главным конкурентным преимуществом нового промышленного кластера должен стать комплексный подход к разработкам и производству полного комплекта оборудования для построения цифровых распределительных электрических сетей ("умных сетей"). Входящие в него предприятия займутся созданием и выпуском приборов интеллектуального учета электроэнергии, цифровых подстанций, цифровых систем прогностики состояния оборудования, систем телеуправления оборудованием подстанций, программного комплекса для построения энергорежимов распределительных электросетей.

Как сообщил исполнительный директор ассоциации "ЦЭ" Алексей Шибанов, общий объем производства предприятий кластера к 2025 году увеличится втрое - до пятнадцати миллиардов рублей ежегодно. В частности, генеральный директор АО "Радио и микроэлектроника" (входит в кластер "ЦЭ") Евгений Букреев рассказал, что предприятие планирует нарастить выпуск коммуникационной аппаратуры для использования ее в цифровых трансформаторных подстанциях.

В минэкономразвития Новосибирской области рассчитывают, что создание кластера поможет сформировать в регионе новую отрасль машиностроения и упростит работу поставщиков электроэнергии.

Тем временем в Новосибирском государственном техническом университете впервые состоялся набор 25 человек по программе бакалаврской подготовки "Электроэнергетика и электротехника" (профиль "Цифровые технологии в электроэнергетике"). Как сообщили в пресс-службе вуза, факультет вместе с индустриальными партнерами будет готовить смежных специалистов в областях электроэнергетики и цифровых технологий, чтобы удовлетворить кадровые потребности рынка.

- Разработанная образовательная программа, с одной стороны, сохраняет существующие традиции вуза в части подготовки инженеров-энергетиков, а с другой - формирует углубленную подготовку в области цифровых технологий, - подчеркнул декан факультета энергетики НГТУ Сергей Чернов.

Профиль "Цифровые технологии в электроэнергетике" разработан по запросу ведущих отраслевых предприятий. Предполагается, что практику студенты будут проходить в ИТ-отделах энергетических и инжиниринговых компаний с высокой вероятностью трудо-устройства сразу после окончания вуза.

- По темпам внедрения цифровых технологий Новосибирская область входит в число лидирующих регионов России. Здесь сформирован четкий запрос на инновационные решения для образования, здравоохранения, промышленности, коммунального хозяйства, госуправления. Со своей стороны мы готовы оказывать региону комплексную поддержку масштабных планов в рамках "Цифровой экономики" и других национальных проектов, - заявил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации "Ростех" Сергей Сахненко.

Между тем

На прошедшей в Москве "Российской энергетической неделе - 2019" губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири Павел Акилин и исполнительный директор ассоциации "ЦЭ" Алексей Шибанов подписали соглашение о развитии цифровых технологий электросетей региона. Как отметил губернатор, кластер "Цифровая энергетика" предполагается развивать как совместный проект сибирских регионов, представители которых могли ознакомиться с ним на состоявшемся недавно в Новосибирске международном форуме "Технопром-2019". "МРСК Сибири" заинтересована в изделиях, технических решениях новосибирских разработчиков и промышленников и планирует участвовать в развитии кластера "Цифровая энергетика" в Новосибирской области", - подчеркнул Андрей Травников.