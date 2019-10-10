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10.10.2019 13:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирский писатель получил тройку за сочинение по своему рассказу

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирский писатель Виталий Сероклинов откликнулся на просьбу школьницы о помощи, написал за нее сочинение по собственному рассказу и, получив тройку, с удивлением узнал, что "автор имел в виду совсем другое".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мои рассказы - это коротенькие истории на полторы страницы, вероятно, этим они и привлекли педагогов, которые составляют задания для школьных олимпиад: ребенок может быстро прочитать и тут же составить свое мнение, - рассказал "РГ" сибирский автор". - Конечно, было приятно узнать, что один из первых моих рассказов "Пряники" попал в список заданий в ряде московских и петербургских школ. Причем фамилия Сероклинов стоит между Сашей Черным и Лермонтовым.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Правда, почитав школьный форум, автор "Пряников" с удивлением обнаружил, что его мини-история вызывает у восьмиклассников не меньше трудностей, чем произведения классиков. "Я родом с Алтая, вырос среди простых людей и стараюсь писать простые истории простым языком", - утверждает Виталий Сероклинов. Анонимно он помог паре-тройке школьников, интересовавшихся, что же хотел своим рассказом сказать автор. А вскоре ему в соцсетях написал отец одной из московских школьниц с просьбой растолковать ребенку глубину замысла, так как наутро ей нужно было писать сочинение.

- У меня было хорошее настроение, и я решил написать работу за ученицу. История, описанная в рассказе, совершенно реальная, из моего детства. Как-то я сильно заболел, была очень высокая температура, мучился дня три, почти не ел, не спал. И вот посреди ночи мне стало получше, тогда батя спросил меня: чего, мол, хочешь? Я ответил, что хочется парного молока и пряников. Молоко было у соседей - коров к тому часу уже подоили. А вскоре отец принес и пряников. Довольный и сытый я уснул, а когда проснулся, увидел в доме милиционера.

Участковый, по воспоминаниям писателя, корил отца за то, что тот разбил витрину магазина. Торговый ларек стоял неподалеку от дома, все знали местную продавщицу, только вот достучаться до нее отец среди ночи не мог. Вот и выбил стекло, чтобы добыть сыну пряников, но порезался, и капли крови привели местного Анискина к дому "воришки". Выяснив мотив преступления, милиционер сочувственно резюмировал: "Запишу на неизвестных хулиганов, но стекло вставь".

Фото: youtube.com
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Виталий Сероклинов уверен, что эта зарисовка не несет в себе слишком уж глубокой морали, все честно и толково расписал в сочинении, которое должно было содержать триста слов - больше, чем сам рассказ. Через два дня ему вновь написал отец той девочки: ребенок получил невысокие баллы, сочинение оказалось "на тройку". Учительница пояснила, что писатель Сероклинов имел в виду вовсе не то, а просторечные слова употребляются в "Пряниках" с более глубинным смыслом, чем считает автор сочинения.

- После того, как я рассказал об этом на своей странице, история разошлась по Сети. Радует, что есть адекватные комментарии: люди с пониманием относятся к тому, что писателю "изнутри" может быть сложнее анализировать собственное творчество. Но находятся и те, кто осуждает отца и участкового, обосновывают свое мнение юридически, указывают на статьи Уголовного кодекса, которые следовало бы применить к ним тогда, в 70-е годы. Может быть, московская учительница ждала подобного анализа.

Общество Образование Культура Литература Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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