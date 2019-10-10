В Хакасии рабочий попал под завал на золотом руднике

Сегодня на подземном руднике "Коммунаровский" в Ширинском районе Республики Хакасия произошло обрушение породы.

Как сообщает "Интерфакс", под завал попал один горняк - мужчина 1983 года рождения. Его оперативно достали из-под породы и с травмами живота и подозрением на перелом таза доставили в больницу поселка Коммунар.

На месте обрушения работают горноспасатели. Работа шахты, на которой добывают золотосодержащую руду, не прекратилась, однако смену - 40 человек, из опасной зоны эвакуировали.