В Кемерове родилась девочка-богатырша

Девочка весом более пяти килограммов родилась в Кемерове.

Богатырша появилась на свет 4 октября в областной детской клинической больнице. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети.

Девочка, вес которой 5,2 килограмма, а рост - 60 сантиметров, - третий ребенок в семье. Родители знали, что младенец будет крупным, однако реальность превзошла все ожидания.

"Вот такое счастье большое родилось. Хотя наша вторая дочка тоже была немаленькой - 4 килограмма 430 граммов", - поделилась мама девочки.