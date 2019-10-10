В Кузбассе бродячий пес откусил мальчику пальцы

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования ребенка в городе Тайга Кемеровской области.

По предварительным данным, восьмилетний мальчик гулял на улице, когда на него неожиданно напала бродячая собака. Пес впился в кисть ребенка и повредил ему несколько пальцев. Пострадавшего мальчика госпитализировали и прооперировали.

После случившегося следственный комитет направил в администрацию Тайгинского городского округа письмо с требованием принять незамедлительные меры к отлову бродячих животных. Мальчику предстоит долговременная реабилитация.