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10.10.2019 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Норильске организаторов ячейки "ИГ" осудили на девять лет

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)

Суд на девять лет отправил в колонию строго режима троих вербовщиков террористов из Красноярского края.

Фото: РИА Новости
Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов "ИГ"

Как сообщили в управлении ФСБ России по Красноярскому краю, в Норильске оперативниками пресечена деятельность террористической ячейки, ориентированной на идеологию запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"). В августе прошлого года были задержаны трое мужчин 20, 26 и 35 лет, которые подозревались в вербовке жителей Красноярского края и призывам к террористической деятельности. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты средства связи, экстремистская литература и банковские карты, используемые для отправки денежных средств на поддержку террористов за рубежом.

Как пояснили в краевом управлении ФСБ, задержанные и сами планировали уехать за границу - предположительно, в Афганистан или Сирию, - и там примкнуть к экстремистам.

Дело рассматривал Дальневосточный окружной военный суд. Он признал всех трех обвиняемых виновными по статьям о содействии террористической деятельности и публичном призыве к осуществлению террористической деятельности. Все трое отправились в колонию строго режима на девять лет.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Вербовка в террористические организации ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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