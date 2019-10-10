В Новосибирске введут дизайн-код

В Новосибирске завершается работа над первым городским дизайн-кодом. С его принятием власти и горожане связывают надежду на то, что визуальный облик столицы Сибири изменится к лучшему.

Как сообщил председатель городского художественного совета Александр Ложкин, проект "Регламента размещения информационных и рекламных конструкций на фасадах" одобрен комиссией Совета депутатов города по научно-производственному развитию и предпринимательству.

Эта новость прозвучала на совместном заседании худсовета и двух общественных советов - при министерстве культуры Новосибирской области и по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры региона. По словам Александра Ложкина, архитектурно-художественный регламент размещения информационных и рекламных конструкций, о котором идет речь, теперь будет подписан мэром.

Новость действительно важная, учитывая, сколько времени шла работа над документом. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 2016 году.

Цель регламента - избавить город от хаоса рекламных объявлений и конструкций, придать его улицам современный, приятный глазу внешний вид. С тем, что хаос действительно имеет место быть, почти никто не спорит. А мысль о том, почему с этим нужно бороться, сформулировала ректор Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайнерского искусства (НГУАДИ) Наталья Багрова.

- Визуальный облик города совершенно откровенно и без утайки говорит и о городской культуре, и о городском хозяйстве, и о его экономике, и о вкусах, предпочтениях и даже об эмоциональном климате на этой территории, - пояснила она.

По мнению члена худсовета Новосибирска Владимира Зянкина, крупные и сетевые компании, как правило, уже осознали необходимость такого подхода к внешнему оформлению объектов, который бы гармонировал с обликом самих зданий. Другое дело - малый бизнес, у владельцев которого по поводу вывесок и рекламы могут быть самые разные представления. В итоге они используют все средства, чтобы "перекричать" друг друга.

Впервые концепция дизайн-кода была представлена общественности около двух лет назад. В Новосибирске не стали изобретать велосипед, а изучили наработки других городов - в частности, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани. За основу решено было взять саратовский образец как наиболее отвечающий местной специфике. С тех пор в документ внесли немало изменений. Например, разработчики дизайн-кода расстались с мыслью создать отдельные нормы для разных категорий улиц и площадей - исторической, типовой застройки и так далее.

Добиваясь красоты и порядка, нельзя было забывать и об интересах предприятий и предпринимателей. Требования должны быть выполнимыми и не приводить к угасанию предпринимательской инициативы, уверены специалисты. Сейчас собственники и арендаторы торговых площадей должны согласовать свою вывеску, рек-ламную конструкцию и платить за ее размещение согласно действующим "Правилам распространения наружной рекламы и информации в Новосибирске". А пока комиссия и представители соответствующих комитетов мэрии проверяют их параметры, вывески скрывают темной тканью=, что тоже не красит мегаполис.

Итоговый вариант регламента детально прописывает правила размещения наружной рекламы и вывесок. Например, вывеска на здании может размещаться над окнами подвального или цокольного этажа (если там находится организация) не ниже 600 миллиметров от уровня поверхности земли до нижнего края фасадной вывески. Вывеску можно разместить и над верхней линией окон первого этажа, но не выше 200 миллиметров от нижней линии окон второго этажа. Максимальный размер вывески в длину должен составлять не более 70 процентов от длины фасада, а ее цветовое решение необходимо соотнести с цветом самого здания.

Впрочем, трудно представить, что даже после утверждения дизайн-кода внешний вид новосибирских улиц быстро изменится.

- Все мы с вами прекрасно понимаем, что моментально привести город в порядок с учетом того, сколько лет мы не занимались этим вопросом, сложно, - признал Александр Ложкин.

Поэтому решать проблему будут постепенно - не везде и не сразу. По словам председателя худсовета, сначала возьмутся за проспект Карла Маркса, который пестрит назойливой рекламой. НГУАДИ уже проделал для этого необходимую исследовательскую работу. Затем настанет черед других широких и важных улиц, а также "зон гостеприимства" - то есть территорий, которые в первую очередь задействованы в приеме, размещении и досуге гостей города.

Это тоже один из важнейших факторов в деле внедрения дизайн-кода. Дело в том, что в 2022-м Новосибирск примет несколько матчей чемпионата мира по волейболу среди мужчин, а на следующий год - молодежный чемпионат мира по хоккею. Понятно, что никто в Новосибирске не хочет ударить в грязь лицом перед тысячами зарубежных спортсменов и туристов.

Впрочем, столь же понятно и другое. Только стандартизацией размещения рекламы и вывесок все проблемы визуального образа Новосибирска не решить. Так, итоги опроса, проведенного по инициативе НГУАДИ, говорят о том, что многие новосибирцы и их гости воспринимают город серым, грязным, холодным и скучным. Чтобы сделать его ярким, чистым, теплым и веселым, одним внедрением дизайн-кода явно не обойтись.