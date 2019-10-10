В Новосибирской области заработал новый механизм защиты дольщиков

В Новосибирской области появился еще один механизм достройки проблемных объектов. Как пояснил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, в регионе создан специальный фонд, от имени которого подана заявка в правительство РФ для участия в пилотной программе финансирования достройки.

В заявке указаны 18 объектов, которые планируется завершить, защитив тем самым права добросовестных дольщиков. Регион планирует привлечь для решения проблемы около 800 миллионов рублей из федерального бюджета. В список долгостроев, которые попали в заявку "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области" (так официально называется созданная некоммерческая организация) попали объекты, дольщики которых активно взаимодействуют с властью и участвуют в достройке.

В региональном минстрое также разработали "дорожную карту" законодательных, организационных и финансовых мер, которые позволят защитить права обманутых дольщиков. В частности, подразумевается господдержка участников долевого строительства. С 2010 года в реестр на получение персональных субсидий включено 1189 жителей области, сумма субсидий составила более 231 миллиона рублей.

Еще одной мерой поддержки является предоставление субсидий из регионального бюджета на оплату договоров подключения долгостроев к инженерно-технологическим сетям, а также на благоустройство придомовых территорий и установку лифтов. За предыдущие три года на эти цели перечислено порядка 360 миллионов рублей, в этом году предусмотрены еще 40 миллионов.

- В соответствии с поручениями руководства страны и региона минстрой области реализует комплекс мер по достройке проблемных долевых домов. Работа осуществляется в системном режиме. В настоящее время в общем перечне проблемных объектов Новосибирской области числится 66 жилых домов, - рассказал Иван Шмидт, отметив, что с начала года восстановлены права 622 граждан, вложивших средства в четыре долгостроя.