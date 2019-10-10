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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Окно роста

В Омске откроют единый центр поддержки МСБ
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 228(7986)
Омские предприниматели теперь смогут получать услуги в многофункциональном центре "Мой бизнес", который откроется в деловом квартале левобережья.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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В частности, в центре разместятся представительства фондов поручительства, микрофинансирования, развития промышленности, ИТ-парк.

- Здесь же будут работать компании, оказывающие консультационную и информационную поддержку. В ближайшей перспективе откроется офис компетенции сельского хозяйства, - пояснил корреспонденту "РГ" управляющий Фондом поддержки предпринимательства Омской области Александр Осминин. - Плюс центр поддержки экспорта, областное агентство развития и инвестиций, центр инноваций социальной сферы.

Специалисты помогут предпринимателям составить бизнес-план, подготовить налоговые отчеты, проконсультируют по правовым и финансовым вопросам. Подскажут, как получить выгодный кредит и поучаствовать в конкурсе на получение гранта.

- В Омской области зарегистрировано 65 тысяч предпринимателей. Из них 9 040 - начинающие, "выживаемость" которых, как показывает практика, превышает семьдесят процентов, - сообщил корреспонденту "РГ" замминистра экономики региона Денис Кушнер. - И каждый вложенный рубль возвращается двумя с половиной - тремя рублями налогов. Наиболее популярна у начинающих предпринимателей сфера услуг, а самыми продуктивными становятся займы на открытие СТО, кафе, парикмахерских, ателье, досуговых и спортивных клубов.

Среди оригинальных проектов начинающих омских предпринимателей - "Просто шапка" (головные уборы ручной работы), электрический велосипед, брелок для измерения толщины покрытий (помогающий, в частности, автомастерам и покупателям выявлять "битые" машины). Отдельно стоит отметить разработки в сфере информационных технологий. На Всероссийском конкурсе "Цифровой прорыв" в Казани жюри отметило все три команды из Омска.

- Первый грант выиграли ребята, создавшие в соцсети сервис для волонтеров, который в автоматическом режиме оповещает о различных акциях, - поясняет ИТ-cпециалист Антон Дрязгов. - Второй проект - программа, помогающая отбору сотрудников для госучреждений. Еще один грант омичи потратят на обучение людей старшего возраста кибербезопасности, чтобы они не попадались на удочку интернет-мошенников.

Справка РГ

По данным регионального минэкономики, с начала года по программе "8,5" субъектам малого бизнеса в Омской области предоставлено кредитов на 1,450 миллиарда руб-лей, 20 поручительств на сумму более 75 миллионов руб-лей. Выдано 22 микрозайма на 50 миллионов рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Господдержка малого бизнеса
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