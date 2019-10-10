До нового года в Ингушетии сдадут около 40 социальных объектов

В республике до 20 декабря этого года должны сдать в эксплуатацию около 40 новых учреждений образования и здравоохранения.

Такой срок поставлен перед руководителями фирм, занимающихся строительством этих объектов. Он был озвучен на совещании в региональном министерстве строительства, в котором участвовали директора строительных компаний.

- Каждый из присутствующих на совещании подрядчиков поставил свою подпись под графиком строительных работ, обязуясь ввести объект в эксплуатацию за десять дней до конца года, - сообщили в ведомстве.

Как рассказали сами подрядчики, почти на всех объектах завершаются строительно-монтажные работы. В нескольких школах и детских садах полным ходом ведутся отделочные работы.

Министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев потребовал от застройщиков выполнить муниципальные контракты согласно установленному в них сроку.

- Вместе с тем вы не должны допустить нарушения технологического процесса, в частности, по укладке асфальта. При неблагоприятных погодных условиях эти работы нельзя выполнять. Управление капитального строительства республики возьмет этот вопрос на особый контроль, - предупредил министр.

Застройщикам предложили увеличить темпы строительства за счет привлечения дополнительной рабочей силы до наступления холодов.