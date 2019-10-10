В Дагестане женщин отправили под суд за убийство насильника

Молодые женщины задушили мужчину шнуром от зарядного устройства мобильника, - сообщает управление СК по Республике Дагестан.

Происшествие случилось 12 января. Как выяснило следствие, 25-летний местный житель арендовал квартиру в многоэтажке в Махачкале и пригласил в гости свою бывшую сожительницу. Во время посиделок мужчина изнасиловал экс-возлюбленную, а затем потребовал от девушки оформить на себя кредит в банке и передать ему деньги.

Пострадавшая не нашла другого выхода, как спланировать убийство обидчика. Когда мужчина уснул, девушка позвонила своей родственнице и позвала на помощь. Вдвоем они связали насильнику руки, а потом задушили молодого человека шнуром от зарядного устройства.

Девушкам предъявлено обвинение в причинении смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направлено в суд.