В Ингушетии откроется первый дилерский центр "АвтоВАЗа"

В Ингушетии появится первый в республике официальный дилерский центр "АвтоВАЗа". Он строится в промышленной зоне города Карабулак.

Открытие центра, строительство которого началось несколько месяцев назад, запланировано на ноябрь. Как рассказал представитель подрядчика Хамзат Эсмурзиев, работы выполнены на 60 процентов.

В центре рассчитывают продавать более 1200 автомобилей ежегодно. По словам генерального директора фирмы "Магас-Лада" Башира Измайлова, это будет целый торгово-производственный комплекс. Он был заказан в Тольятти и является самым современным в системе "АвтоВАЗа".

- Предусмотрен гарантийный ремонт автомобилей, а, кроме того, мы сможем обеспечить покупателей при необходимости оригинальными заводскими запчастамя, а также предложить им автокредитование, - рассказал Измайлов.

Жители Ингушетии смогут стать участниками всех программ отечественного автопроизводителя. Прямо в центре можно будет оформить покупку авто в кредит, поставить ее на учет и получить автомобильный регистрационный номер. Отведено место под парковку машин, сервисные центры, а в офисе будут заниматься обслуживанием клиентов несколько десятков специалистов.

Кстати, будущие клиент-менеджеры пройдут обучение непосредственно на "АвтоВАЗе". Скоро первая группа отправится на учебу в Тольятти.