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10.10.2019 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР полицейский избил подростков ради признания в краже

Текст: Михаил Сухарев

Старший лейтенант полиции в Чегемском районе Кабардино-Балкарии избил группу парней, чтобы добиться от них признания в краже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики, ЧП случилось в сентябре 2019 года, но известно о нем стало только сейчас.

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- Оперативники службы собственной безопасности МВД республики установили, что оперуполномоченный отдела уголовного розыска по Чегемскому району при исполнении служебных обязанностей нанес телесные повреждения подозреваемым в краже, - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, молодые люди, или некоторые из них, подозревались в краже в селе Каменка того же района республики. Позже выяснилось, что один из пострадавших от рук полицейского несовершеннолетний.

Против старшего лейтенанта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Кроме того, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел КБР Назир Мамгехов назначил служебную проверку, по итогам которой решат, будет ли полицейский продолжать службу.

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