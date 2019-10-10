В КБР полицейский избил подростков ради признания в краже

Старший лейтенант полиции в Чегемском районе Кабардино-Балкарии избил группу парней, чтобы добиться от них признания в краже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики, ЧП случилось в сентябре 2019 года, но известно о нем стало только сейчас.

- Оперативники службы собственной безопасности МВД республики установили, что оперуполномоченный отдела уголовного розыска по Чегемскому району при исполнении служебных обязанностей нанес телесные повреждения подозреваемым в краже, - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, молодые люди, или некоторые из них, подозревались в краже в селе Каменка того же района республики. Позже выяснилось, что один из пострадавших от рук полицейского несовершеннолетний.

Против старшего лейтенанта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Кроме того, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел КБР Назир Мамгехов назначил служебную проверку, по итогам которой решат, будет ли полицейский продолжать службу.