В Ставрополье хозяину магазина грозит штраф за игрушечного бен Ладена

Административный штраф грозит владельцу магазина игрушек в Ставрополе, где продавались фигурки, похожие на террориста Усаму бен Ладена. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на предпринимателя составили протокол.

- Протокол направлен для рассмотрения и принятия решения в суд в Ставрополе. Составлен по статье 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена", - отметил источник.

Появление в одном из ставропольских магазинов фигурок в виде основателя запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" заметили в конце сентября пользователи социальных сетей. Куклы были выполнены с большим количеством деталей, с одной из фигурок даже предоставлялся черный флаг с арабской вязью. Однако, по мнению регионального Роспотребнадзора, в самом факте торговли куклами нет никаких нарушений.

Появление таких товаров на полках магазина с игрушками вызвало негодование у пользователей соцсетей. После поднявшейся волны недовольства, торговая площадка убрала фигурки из продажи. Сам владелец магазина пояснил, что куклы шли в комплекте с другими фигурками иностранных военных.