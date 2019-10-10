Власти Ингушетии помогут приобрести жилье шести молодым семьям

Ингушетия впервые за несколько лет стала участником федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающей оказание им финансовой помощи на эти цели.

До сих пор высокодотационный регион не имел возможности выделить средства на софинансирование программы из местного бюджета. Но в прошлом году было принято решение предусмотреть их в бюджетных расходах на 2019 год.

Как рассказали в республиканском министерстве строительства, при поддержке государства приобрести собственное жилье смогут шесть семей. Четыре из них проживают в Назрановском районе и по одной в городе Сунжа и Сунженском районе. Список получателей субсидии был ранее сформирован.

Одно из условий включения в госпрограмму - брак у супругов должен быть первым и официально зарегистрирован, а их возраст не должен превышать 35 лет.

Ингушетия получила на реализацию программы обеспечения жильем молодых семей более пяти миллионов рублей из федерального бюджета. Из регионального к ним будет добавлено еще 325 тысяч рублей. Общая сумма бюджетного финансирования составит пять миллионов 358 тысяч рублей. Это 35 процентов от стоимости жилья для шести семей. Остальные 65 процентов получатели субсидии должны найти сами.