Российские пассажиры назвали самые "храпящие" поезда

Пассажиры, которые храпят во сне, оказались одним из самых серьезных раздражителей для их соседей по вагону. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Туту.ру", проанализировав 153 тысячи отзывов о поездках на поездах. Пассажиры, которые не выспались, массово предлагают отселять "храпунов" в отдельные вагоны.

Как следует из релиза сервиса, чаще всего на храп жаловались пассажиры поездов, следующих из Москвы в Санкт-Петербург, из Петербурга в Адлер, из Москвы в Псков. Кстати, из Москвы направляется больше всего поездов, где наиболее часто встречаются такие жалобы. Так, недовольны храпом соседей пассажиры, направляющиеся в Кинешму, Пензу, Волгоград, Брест, Адлер и Казань.

Попал в рейтинг и знаменитый поезд, следующий из Москвы во Владивосток. И пассажиров можно понять, ведь этот поезд идет до пункта назначения около недели.

Создатели рейтинга отмечают, что класс обслуживания на проблему не влияет. С храпунами сталкиваются соседи как в сидячих вагонах, так и в купе.

Пассажиры в своих жалобах отмечают, что было бы правильно при покупке билета уточнять у человека храпит ли он, и в случае положительного ответа продавать ему билеты в отдельные вагоны, где храпеть будут все. Ряд граждан предлагает менее радикальные меры - добавить бируши в ассортимент товаров, которые предлагают проводники.

Стоит отметить, что храп хотя и доставляет многим пассажирам неудобства, но по оценкам создателей рейтинга, намного больше жалоб поступает на отсутствие Wi-Fi по пути следования поезда.