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10.10.2019 17:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Первый трейлер фильма "Серебряные коньки" представил сказку о любви

Текст: Сусанна Альперина
С января по май этого года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходили сложные и масштабные съемки нового фильма "Серебряные коньки". Большая часть работы велась на замерзших реках и каналах Северной столицы. Размах поражал - огромная массовка, несколько сотен специально пошитых париков и костюмов; изготовленные по историческим образцам коньки; кареты, сани и автомобиль начала прошлого века; богатые декорации, дворцовые интерьеры, трюки и погони… И вот уже выходит первый трейлер фильма, или, как говорят о нем создатели - "масштабного волшебного приключения". Про масштаб достаточно понять, если озвучить имена мейджеров, которые объединили свои силы в производстве картины. Это кинокомпания "Централ Партнершип", Группа компаний ГПМ КИТ, "Кинослово" и Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, при участии телеканала "Россия 1".

История разворачивается в конце позапрошлого века. Однажды в Петербурге встретились юноша и девушка, сын фонарщика и дочь сановника. Этой встречи не должно было случиться, но их судьбы объединит великая сила любви, и на пути к мечте они станут героями поразительных событий, столкнутся с удивительными людьми и переживут немало опасных приключений. Настроение фильма и атмосферу сказочного исторического Петербурга можно прочувствовать уже при просмотре двухминутного трейлера. Он, как и сам фильм, создан мастерами: оператор-постановщик - Игорь Гринякин, художник-постановщик - Александр Загоскин, художник по костюмам - Татьяна Патрахальцева, художник по гриму - Тамара Фрид. И это лишь некоторые имена. Плюс визуальные эффекты, над которыми работает одна из лучших студий в стране.

Фото: Централ Партнершип
Чем будут отличаться фильмы "Лед 2" и "Серебряные коньки"

Героиня Алиса - как принцесса, сын фонарщика с лицом аристократа и умениями в фигурном катании как у Олимпийского чемпиона. Тайны, интриги, общественные правила и устои, и … Ромео и Джульетта позапрошлого века открывают для себя удивительный мир любви. В картине задействованы как известные актеры, так и новые молодые лица. В ней снимались Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Дэни Лаван, Кэти Бэлтон, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков и другие.

Фильм выйдет в прокат уже зимой 2020 года. И единственная сложность - развести его появление в кинотеатрах с продолжением картины "Лед", первая часть которой собрала в прокате весьма внушительную сумму.

Режиссер фильма "Серебряные коньки" Михаил Локшин говорит в связи с выходом первого трейлера следующее:

"Удивительно, что мы раньше никогда не видели в кино этот одновременно сказочный, но вполне реальный, исторически достоверный зимний Петербург конца XIХ в., в котором жизнь города протекала на льду замерзших каналов и рек: на льду стояли рынки, работали "таксисты", даже ипподром на Неве строили, есть потрясающие картины, которые это изображают. И такая Северная Венеция - очень увлекательная локация для кино!

Наша история о том, что любовь сильнее любых преград. И - связанная с этим тема - о том, что непременно нужно следовать своей мечте. Это, естественно, вечные темы, но мы старались внутри исторического кино придать им вполне современный вид. Сейчас, как мне кажется, много параллелей с тем временем, и, надеюсь, в персонажах и перипетиях зрители найдут много общего с нашей действительностью".

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