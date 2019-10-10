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10.10.2019 17:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельске захоронили останки северян, не вернувшихся с войны

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото Павел Кононов Фото Павел Кононов
Фото Павел Кононов

В Архангельске на воинском мемориале Вологодского кладбища захоронили останки троих бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их нашли поисковики из Северодвинска и подмосковного города Щелково на территории Ленинградской области и Карелии.

Как сообщила пресс-служба правительства Архангельской области, архангелогородец Григорий Вакуленко и уроженец поморской деревни Лая Николай Воронцов вместе служили в 147-ом отдельном разведывательном батальоне 88-ой стрелковой дивизии. Они погибли в сражении на территории Лоухского района Карелии 12 августа 1941 года. Этот бой стал последним практически для всего батальона, преградившего путь немцам, которые пошли на прорыв.

Фото: Татьяна Сухановская/ РГ
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Останки обоих земляков нашел северодвинский поисковик Андрей Зубов. На церемонии захоронения он передал внуку Григория Вакуленко саперную лопатку, которую обнаружил на месте гибели бойца.

- Я долго искал своего деда, - признался Григорий Вакуленко, названный в его честь. - Но единственное, что мне удалось узнать, - он ушел на фронт и не вернулся. Я благодарен поисковикам за то, что теперь родной человек предан земле.

Еще один уроженец Поморья - Моисей Пугин, боец 256-ой стрелковой дивизии - погиб в районе озера Барское Кировского района Ленинградской области. Благодаря поисковому отряду "Витязь" из Щелково его останки также были захоронены в родном краю.

Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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