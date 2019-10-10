В Архангельске захоронили останки северян, не вернувшихся с войны

В Архангельске на воинском мемориале Вологодского кладбища захоронили останки троих бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их нашли поисковики из Северодвинска и подмосковного города Щелково на территории Ленинградской области и Карелии.

Как сообщила пресс-служба правительства Архангельской области, архангелогородец Григорий Вакуленко и уроженец поморской деревни Лая Николай Воронцов вместе служили в 147-ом отдельном разведывательном батальоне 88-ой стрелковой дивизии. Они погибли в сражении на территории Лоухского района Карелии 12 августа 1941 года. Этот бой стал последним практически для всего батальона, преградившего путь немцам, которые пошли на прорыв.

Останки обоих земляков нашел северодвинский поисковик Андрей Зубов. На церемонии захоронения он передал внуку Григория Вакуленко саперную лопатку, которую обнаружил на месте гибели бойца.

- Я долго искал своего деда, - признался Григорий Вакуленко, названный в его честь. - Но единственное, что мне удалось узнать, - он ушел на фронт и не вернулся. Я благодарен поисковикам за то, что теперь родной человек предан земле.

Еще один уроженец Поморья - Моисей Пугин, боец 256-ой стрелковой дивизии - погиб в районе озера Барское Кировского района Ленинградской области. Благодаря поисковому отряду "Витязь" из Щелково его останки также были захоронены в родном краю.