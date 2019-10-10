В Эрмитаже начнут показывать кино

К тому, что в музеях с мировым именем показывают кино, сегодняшней публике не привыкать. Например, в Третьяковской галерее вот уже несколько лет успешно функционирует кинозал. А недавно его официально зарегистрировали в ЕАИС Фонда кино как киносеть "Государственная Третьяковская галерея". "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге также в русле современных тенденций открывает благотворительный проект-эксперимент. Он будет называться "Кино в Эрмитаже" и откроется 11 октября в знаменитом Эрмитажном театре премьерным показом серии короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина. После показа литератор вместе с актерами и ведущим Александром Маличем представит свои фильмы и ответит на вопросы зрителей.

К кинопроекту-эксперименту имеет самое прямое отношение "Фонд Дети-Бабочки", среди попечителей которого народная артистка России Ксения Раппопорт, актер театра и кино Данила Козловский и другие именитые деятели искусства. Зрителям премьерного показа короткометражек Александра Цыпкина будет предоставлена возможность сделать пожертвования в "Фонд Дети-Бабочки". "Я счастлива и горжусь многолетней дружбой нашего "Фонда Дети-Бабочки" с великим музеем Эрмитаж. В этом году начинает свою жизнь новый интересный благотворительный проект - "Кино в Эрмитаже". Уверена, что он принесёт удовольствие и радость своим зрителям, а также помощь нашим хрупким подопечным. Искренне благодарю всех участников!", - говорит Ксения Раппопорт.

Проект, приуроченный к Году Театра в России, организован Государственным Эрмитажем и онлайн-кинотеатром tvzavr. Обещано, что в случае успеха он получит продолжение. Будут проводиться еще предпремьерные показы, встречи со звездами российского и мирового кинематографа на разных площадках Эрмитажа - в театре, в Главном штабе и в Реставрационно-Хранительском центре.

Что касается премьерного показа, то организаторы подчеркивают, что представленные в Эрмитажном театре фильмы выбраны неслучайно - почти каждый из них имеет отношение к Санкт-Петербургу. Короткометражные ленты впервые будут объединены в полный метр на большом экране. В серию войдут: "Ты его любила?" (режиссер Елена Полякова), "Прощай, любимый" (Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), "Эвтаназия" (Елена Бродач), "Утренний секс" (Александр Цыпкин) и "Темная ночь. Анна Каренина" (Радда Новикова).

Первый показ будет бесплатным, необходима лишь регистрация на TimePad по ссылке.