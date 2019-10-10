В Петербурге избили и ограбили сотрудника центра автофиксации ГИБДД

В Санкт-Петербурге задержали водителя, напавшего на сотрудника Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГИБДД.

ЧП произошло 9 октября на Лахтинском проспекте. Гражданский специалист-инженер охранял передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений. Около двух часов дня возле него притормозил Ford. Из автомобиля вышел молодой человек и вначале попытался разрушить комплекс, а затем напал на инженера. Несколько раз ударив его по лицу, он отобрал у него служебный фотоаппарат, сел в машину и скрылся.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, злоумышленника нашли довольно быстро. Нападавшего - 28-летнего петербуржца - задержали и доставили в отдел полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж" (статья 161 Уголовного кодекса РФ).