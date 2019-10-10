В Петербурге задержали пьяного таксиста с чужими правами

В Санкт-Петербурге таксист ездил по городу пьяным и без водительских прав.

Сотрудники Госавтоинспекции Невского района Санкт-Петербурга остановили на Октябрьской набережной машину KIA с маркировкой "Яндекс Такси". Молодой человек, находившийся за рулем, был заметно нетрезв. На требование предъявить документы он протянул инспекторам очень странное водительское удостоверение - на чужое имя, да еще и с явными признакам подделки.

В ходе проверки оказалось, что таксист - 28-летний житель Ленинградской области - вовсе не имеет права управлять автомобилем. Он был лишен прав в октябре прошлого года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На этот раз он тоже отказался от этой процедуры.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении водителя составлен административный протокол за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения (статья 264 Уголовного кодекса РФ).