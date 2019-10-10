В Петербурге заключили контракт на строительство первого экопарка

В Приморском районе Санкт-Петербурга, на Камышовой улице появится первый в городе экопарк. Местные власти заключили государственный контракт на его строительство. Открытие экопарка запланировано на 2021 год.

Как рассказали в комитете по благоустройству, площадь парка составит 75 гектаров, из них 54 - природная часть.

Территория будет сочетать парковую и лесопарковую зоны. Первая будет оборудована всем необходимым для отдыха горожан разного возраста (детские и спортивные площадки, скамейки и беседки, амфитеатр для концертов), вторая будет представлять собой нетронутую природу.

"Живая природа станет наглядным пособием для изучения растений, птиц и других обитателей территории, соседствующей с Юнтоловским заказником, - объясняют в комитете. - В этой части парка сосредоточено большое количество краснокнижных растений".

В экопарке также будут оборудованы маршруты оздоровительной ходьбы разной длины и сложности. Отдохнуть с живописным видом на воду можно будет на смотровой площадке, которая появится в месте впадения Восточного канала Юнтоловской дачи в реку Глухарку.

В прошлом и позапрошлом годах на территории будущего парка прошли подготовительные работы: разбиты оси основных площадок, снесены аварийные деревья, расчищены места под спортивные и детские площадки.