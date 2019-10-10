Астраханец попробует побить рекорд, пропрыгав на скакалке 13 тысяч раз

21-летний педагог по физкультуре Алексей Коломин из Астрахани собирается побить мировой рекорд по прыжкам через скакалку, совершив 13 тысяч прыжков за час.

Сенсация ожидается в это воскресенье в одном из торговых центров города, так что наблюдать за рекордными прыжками смогут все желающие, - сообщает минспорта региона.

Алексей Коломин больше года занимается роуп скипингом (официальное название прыжков через скакалку). В прошлом мае спортсмен стал чемпионом страны по этому виду спорта, а в декабре попал в Книгу рекордов России, попрыгав за час через скакалку 11 тысяч 745 раз.

Пока мировым рекордсменом по роуп скиппингу является американец Петер Нестлер: в 2015 году он совершил 12 тысяч 750 прыжков, и с тех пор победить его никому не удавалось.