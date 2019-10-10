Новости

В старой московской хрущёвке зарегистрировали более тысячи фирм 21:51
Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 21:45
Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества 21:33
Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 21:17
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму 21:00
В США судят девятилетнего поджигателя и убийцу 20:54
В Петербурге задержали пьяного таксиста с чужими правами 20:42
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией 20:37
Путин обещал решить вопрос со специальностью "Тренер-преподаватель" 20:37
Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна 20:27
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 20:22
Путин призвал строить новые школы 20:09
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 20:05
Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество 19:54
Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей 19:52
Более 1,5 млн человек выехали с Украины с начала года 19:46
Лукашенко прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ 19:43
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме 19:38
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 19:35
В ДТП под Калугой погибли четыре человека 19:34
СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка 19:33
К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений 19:32
Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь 19:24
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали 19:21
Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 20:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Снимут маску

Луне удалили "пятно Бэтмена"
Текст: Юрий Гень
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
В Краснодаре врачи клиники лазерной терапии успешно провели девочке из США Луне Феннер первую операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена", похожего на маску.

- Наша клиника специализируется на онкозаболеваниях кожи и сложных заболеваниях, - рассказал "РГ" исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин. - Мы заинтересовались случаем в США, где у женщины родилась девочка с большим пятном на лице. Связались с мамой через соцсети и предложили лечиться у нас. Сначала она категорически отказалась. Но после того, как мы устроили видеоконференцию через интернет и она пообщалась с врачами, согласилась.

Фото: РИА Новости
Путин призвал справедливо платить медикам

На лобной части лица до бровей родимое пятно удалено. Следующая операция через 1,5-2 месяца. Кстати, в США медики заявили, что для полного удаления может потребоваться до 100 процедур. Российские врачи предложили лечение по другой технологии: в более короткие сроки и с меньшим количеством вмешательств. Большую роль сыграла и стоимость услуг врачей: 400 тысяч $ в США против 150 тыс. $ в России.

Апартаменты на время лечения и реабилитации предоставила та же клиника. Бесплатно.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
В МВД подтвердили информацию о штрафах для родителей курильщиков
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу