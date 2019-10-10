В Краснодаре врачи клиники лазерной терапии успешно провели девочке из США Луне Феннер первую операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена", похожего на маску.

- Наша клиника специализируется на онкозаболеваниях кожи и сложных заболеваниях, - рассказал "РГ" исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин. - Мы заинтересовались случаем в США, где у женщины родилась девочка с большим пятном на лице. Связались с мамой через соцсети и предложили лечиться у нас. Сначала она категорически отказалась. Но после того, как мы устроили видеоконференцию через интернет и она пообщалась с врачами, согласилась.

На лобной части лица до бровей родимое пятно удалено. Следующая операция через 1,5-2 месяца. Кстати, в США медики заявили, что для полного удаления может потребоваться до 100 процедур. Российские врачи предложили лечение по другой технологии: в более короткие сроки и с меньшим количеством вмешательств. Большую роль сыграла и стоимость услуг врачей: 400 тысяч $ в США против 150 тыс. $ в России.

Апартаменты на время лечения и реабилитации предоставила та же клиника. Бесплатно.