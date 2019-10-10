Под Волгоградом возбудили дело о смертельном ДТП с подростками

В Волгоградской области по факту дорожной аварии в Михайловке возбудили уголовное дело. В аварии погибли четверо молодых людей от 16 до 18 лет, еще один пострадавший - в реанимации.

Как сообщает ГУ МВД по области, после проведения проверки дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным полиции, в среду ночью 18-летний водитель на "шестерке" не справился с управлением и врезался в дерево. Он умер на месте, от полученных травм сразу же скончались трое его пассажиров. Еще один их спутник выжил, но со множественными травмами был доставлен в больницу.

В МВД отметили, что молодой водитель получил права всего три месяца назад.